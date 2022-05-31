DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AÇILDI (1) - Haberler

Demirören Medya Center'daki Erdoğan Demirören konferans salonunda gerçekleşen açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimine geçildi. Daha sonra Bakan Özer ve beraberindekiler okulu gezdi. Özer okulun en üst katındaki oyun alanında öğrencilerle masa tenisi ve satranç oynadı.

- Kaba

Demirören Haber Ajansı / Güncel