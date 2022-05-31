DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AÇILDI (1) - Haberler

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DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AÇILDI (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AÇILDI (1)

DEMİRÖREN Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı.

DEMİRÖREN Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı. Demirören Medya Grubu bünyesinde yer alan okul ilk öğrencilerini, 5 Haziran 2022'deki LGS ile kabul edecek. Öğrenciler, okulda medya sektörünün profesyonel isimlerinden eğitim alma fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda açılış töreninde Demirören Dijital Medya Mesleki Eğitim Merkezi'nin de ilk adımı atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi'nin kurulması için protokol imzalandı.

Demirören Medya Center'daki Erdoğan Demirören konferans salonunda gerçekleşen açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimine geçildi. Daha sonra Bakan Özer ve beraberindekiler okulu gezdi. Özer okulun en üst katındaki oyun alanında öğrencilerle masa tenisi ve satranç oynadı.

- Kaba

Demirören Haber Ajansı / Güncel

milli eğitim bakanlığı Anadolu Lisesi Mahmut Özer Medya Güncel Haberler

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