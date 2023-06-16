DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ'NDE KARNE HEYECANI

2022-2023 eğitim öğretim yılının 2'nci döneminin sona ermesiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini aldı. Eğitim hayatına, 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla başlayan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de karne heyecanı yaşandı. Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi olan, İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki farklı yabancı dilde eğitim veren, teknolojik ve mesleki imkanlarıyla öğrencilerini geleceğe hazırlayan lisede, hazırlık sınıfını bitirerek karne heyecanı yaşayan okulun ilk öğrencilerinin mutlulukları gözlerinden okundu.

"İLK SENEM DOPDOLU GEÇTİ"

"DUAYENLERİN ARASINDA EĞİTİM GÖRÜYORUZ"

"MEDYADA SİBER GÜVENLİK ALANINDA İLERLEMEK İSTİYORUM"

"İNGİLİZCE'NİN ÇOK BÜYÜK KATKISI OLDU ONLARA"

"CANLI YAYINLARA PROGRAMLARA KATILDILAR YAZARLARLA RÖPORTAJ YAPTILAR"

Öğretmen İpek Çetin ise, "İlk yılımızı bitirmenin heyecanı içindeyiz. Çok farklı ve güzel bir okulda öğrencilerimizle birlikte çok farklı bir şeyi deneyimledik. Bir medya kuruluşunun içinde bulunan bir lisede kendi meslekleriyle ilgili eğitim aldılar öğrencilerimiz. Gelişim kaydettiler. Canlı yayınlara katıldılar. Programlara katıldılar. Yazarlarla röportaj yaptılar ve İngilizce konusunda yirmi dört saat hem yabancı öğretmenlerle hem Türk öğretmenlerle eğitim aldılar. Kendilerini çok fazla geliştirdiler. Şu anda dil yeterlilikleri konusunda hepsi ilk geldikleri döneme kıyasla çok başarı kaydettiler. Bu da bizi çok mutlu etti. Başarılı bir yıl geçirdik onlarla beraber. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Böyle herkesin öğrencisinden öğretmenine, çalışanına, değer gördüğü bir okulda olduğumuz için de son derece mutluyuz. Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum. Uzun bir tatil bekliyor onları bayram tatiliyle birlikte birleşen. Sağlıklı, güzel bir tatil olsun. Dönüşte de onları özlemle bekleyeceğiz" dedi. Öğrenciler, Demirören Medya İK Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Demirören Medya Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün ve Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan'ın da katılımıyla sınıflarında karnelerini aldı.