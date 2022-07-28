Demirköyspor'a malzeme yardımı yapıldı

Demirköy ilçesinde bir esnaf, Amatör Süper Lig ekiplerinden Demirköy spor'a malzeme yardımında bulundu.

Esnaf Engin Patan, spor malzemelerini kulüp başkanı Emrah Yıldırım'a teslim etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında, Amatör Süper Lig'de ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Kulübün desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Yıldırım, spor malzemeleri yardımında bulunan Patan'a teşekkür etti.

Herkese kulübe sahip çıkma çağrısında bulunan Yıldırım, "2022-2023 sezonunda Demirköy sporumuza forma sponsoru olan Demirköy kasabı sahibi Engin Patan'a vermiş olduğu destekten dolayı Demirköy spor camiası olarak teşekkür ederim." dedi.