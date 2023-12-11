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Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atanan orman mühendisleri görevlerine başladı

11 Aralık 2023 12:10 Son Güncelleme: 12:12 Abone Ol

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atanan 4 kadın orman mühendisi görevlerine başladı. Yeni personellerin katılımıyla kurum faaliyetlerinin artması bekleniyor. Ayrıca, Demirköy Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta hastalar güvenli alana tahliye edildi ve yangına müdahale yöntemleri gösterildi.