Demirköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Demirköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Hamdibey köyünde Rahmiye Zileyas'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.