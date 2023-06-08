Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi

Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Emniyet amiri Tarık Yadigaroğlu, bir kahvehanede sosyal medya hesaplarından araç kiralama, ürün satışı gibi yapılan tanıtım reklamlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Demirköy çileği de tezgahlardaki yerini aldı. Çilek üreticisi İsmail Uğurlu, çileğin kilosunu 50 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Emniyet amiri Tarık Yadigaroğlu, bir kahvehanede sosyal medya hesaplarından araç kiralama, ürün satışı gibi yapılan tanıtım reklamlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kendilerini polis, savcı, hakim gibi tanıtarak dolandırıcılık olaylarının da arttığına dikkat çeken Yadigaroğlu, vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Yadigaroğlu, bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Demirköy çileği tezgahlardaki yerini aldı

Lezzetiyle ön plana çıkan Demirköy çileği tezgahlardaki yerini aldı.

Çilek üreticisi İsmail Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çileğin kilosunu 50 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Çileğin kokusu ve lezzeti ile ilgi gördüğünü ifade eden Uğurlu, bu yıl verimlerinde güzel olduğunu belitti.