Demirköy'de Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Demirköy ilçesinde elektrik tesisatını onarmak için çıktığı merdivenden düşen işçi Ünal D. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, elektrik tesisatını onarmak için merdivenle elektrik direğine çıkan Ünal D. dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ünal D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ünal D'nin cenazesi Demirköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

