Üye Girişi
Haberler

Demirköy'de su verimliliği ve gıda israfı eğitimi düzenlendi

Güncelleme:

Demirköy İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere su tasarrufu ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı. Ayrıca gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Demirköy'de ilkokul öğrencilerine "su verimliliği seferberliği" ve "gıdanı koru" eğitimi düzenlendi.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce Demirköy İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.

Gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlenmeler hakkında bilgi verilirken, öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çocuk kreşi yapılacak

Demirköy Belediyesinde çocuk kreşi yapılacak.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin en büyük sorunlarından birinin çocuk kreşi olduğunu belirtti.

Çalışan anne ve babaların çocuklarını emanet edebilecekleri güvenilir bir yuva oluşturacaklarını ifade eden Gün, en kısa sürede projeyi hazırlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir? DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title