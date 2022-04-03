AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Demirköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İğneada beldesi Avcılar köyü yolu üzerinde ormanlık alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine İğneada Orman İşletme Şefliği ile İğneada Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda örtü yangı olduğunu tespit eden ekipler, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

"Ateş yakmayın" çağrısı

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık da yaptığı yazılı açıklamada, ormanlık alanda çıkan örtü yangının kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşların özellikle sigara izmaritlerini ormana atmamaları ve bölgede ateş yakmamaları gerektiğini aktaran Işık, zaman zaman etkili olan lodosun büyük felaketlere yol açabileceğini kaydetti.

Işık, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.