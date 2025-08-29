Demirköy'de Olumsuz Hava Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları ile sahillerdeki dalga boyunun yüksekliği sebebiyle tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

TCSG-93 ve TCG- Anamur gemileri ziyarete açılacak

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TCSG-93 Sahil Güvenlik botu ile TCG-Anamur gemisi ziyarete açılacak.

Demirköy Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik botu ile geminin 30 Ağustos Cumartesi günü balıkçı barınağında bulunacağı belirtildi.

Ziyaretlerin 10.30 ile 17.00 saatlerinde yapılabileceği bildirildi.