Demirköy'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Demirköy ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün denize girmek yasaklandı.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ve yarın Demirköy ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.