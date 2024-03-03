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Demirköy'de kapalı yüzme havuzu yapılacak

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Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, TOKİ ve Mili Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşme sonucu eski askeri eğitim alanının tahsisi kaldırılarak konut alanına dönüştürüldüğünü ve bu alana erkek ve kadınlar için ayrı iki kapalı yüzme havuzu inşa edileceğini açıkladı.

Demirköy'de kapalı yüzme havuzu yapılacak.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ayrı yüzme havuzu yapacaklarını belirtti.

TOKİ ve Mili Savunma Bakanlığı ile yaptıkları görüşme sonucu eski askeri eğitim alanının tahsisi kaldırdıklarını ifade eden Gün, imar planı revize edilerek konut alanına dönüştürdüklerini kaydetti.

Yapılan plan çerçevesinde belediye hizmet ve millet bahçesi olarak kullanılabilecek alanlar ayırdıklarını anlatan Gün, söz konusu araziye erkek ve kadınlar için ayrı iki kapalı yüzme havuzu inşa edeceklerini söyledi.

Okul onarım protokolü imzalandı

Vize ilçesinde okul onarım ve spor alanı yapımı için protokol imzalandı.

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir ile Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram tarafından imzalanan protokol kapsamında, Çakıllı İlk ve Ortaokulu binası onarılıp, basketbol, voleybol ile tenis kortu yapılacak.

Kaymakam Özdemir konuşmasında, eğitime verdiği desteklerden dolayı Çakıllı Belediyesine teşekkür etti.

Elektrik kesintisi

Babaeski'de bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Erikleryurdu köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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