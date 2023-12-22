Demirköy'de kapalı spor salonu inşaatı devam ediyor

Demirköy'de kapalı spor salonu inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, inşaat alanında incelemede bulunup yetkililerinden bilgi aldı.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede sportif faaliyetlere yönelik imkanların spor salonu ile artacağını belirtti.

Gençlerin daha çok spora yöneleceğini, sportif faaliyetlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirebileceğini ifade eden Gün, gençlere yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Mahallesi Mahmut Erbil Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

İlçenin ikinci en büyük caddesini asfalt ile kapladıklarını ifade eden Özalp, yol yapımının ardından kaldırımların da düzenleneceğini bildirdi.

Aydınlatma sistemlerini de yenileceğini anlatan Özalp, çalışmaların sona ermesiyle ilçenin daha modern bir görünüm kazanacağını söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 mahalle, 7 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Karakaş, Demirköy ilçesinin Yeni, Vize ilçesinin Hamidiye mahalleleri ile Demirköy ilçesinin Hamdibey, Vize ilçesinin Aksicim, Kışlacık, Kızılağaç, Balkaya, Küçükyayla, Kömürköy köylerine 23 Aralık Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karakaş Mahallesi'nde 10.00-15.00, Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi ve Hamdibey köyünde 09.00-13.00, Vize ilçesinin Hamidiye Mahallesi ile Aksicim, Kışlacık, Kızılağaç, Balkaya, Küçükyayla, Kömürköy köylerinde 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak.