Demirköy'de ihtiyaç sahibi bin 150 aileye gıda yardımı yapıldı - Haberler

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Demirköy'de ihtiyaç sahibi bin 150 aileye gıda yardımı yapıldı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Demirköy'de ihtiyaç sahibi bin 150 aileye gıda yardımı yapıldı

Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi bin 150 aileye gıda yardımı yapıldı.

Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi bin 150 aileye gıda yardımı yapıldı.

Yardımlar, belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımlarında bulunduklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını ifade eden Gün, yardımda bulunmanın manevi hazzının başka bir duygu olduğunu kaydetti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Recep Gün, Güncel, Haberler

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