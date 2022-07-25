Demirköy'de çamurda mahsur kalan inek iş makinesiyle kurtarıldı - Haberler

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Demirköy'de çamurda mahsur kalan inek iş makinesiyle kurtarıldı

AA - Nihat Evren - Güncel
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Demirköy'de çamurda mahsur kalan inek iş makinesiyle kurtarıldı

Demirköy ilçesinde çamurda batarak mahsur kalan inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Demirköy ilçesinde çamurda batarak mahsur kalan inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'nde besici Nuri Duş, otlatmaya çıkardığı büyükbaş hayvanlarından birinin çamurda battığını fark etti.

Kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan Duş, durumu Demirköy Belediyesine bildirdi.

İş makinesi yardımıyla halatlarla bağlanan inek, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

AA / Nihat Evren - Güncel

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