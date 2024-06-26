Demirköy Belediye Başkanı İl Sağlık Müdürünü Ziyaret Etti

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

Gün, ziyarette Demirköy'de yapılması planlanan sağlık yatırımları hakkında Cerit'ten bilgi aldı.

İlçe nüfusunun her geçen gün arttığını ifade eden Gün, buna bağlı olarak sağlık alanında da ihtiyaçların arttığını dile getirdi.

Gün, belediye olarak yapılacak sağlık yatırımlarına destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Doğal gaz çalışmaları başladı

Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Çevikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların en kısa sürede doğal gaz konforuna ulaşacağını belirtti.

Ekiplerin ana hat, servis hattı ve kutulama işlemlerini gerçekleştireceğini ifade eden Çevikbaş, "Doğalgaz kazı çalışmaları bugün itibari ile başladı. Hemşehrilerimiz her zaman en iyisini hak ediyor. Biz de halkımız için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi

Vize ilçesinde üstün başarı belgesi teslim töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, törende, başarılı öğretmenlerin üstün başarı belgesi ile ödüllendirildiğini söyledi.

Görev yaptıkları kurumlara sağlamış oldukları katkı ve başarılı çalışmaların hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını ifade eden Akdemir, üç kez başarı belgesi alan öğretmenlerin üstün başarı belgesi almaya hak kazandığını dile getirdi.

Akdemir, öğretmenlerin başarıları ile gurur duyduklarını kaydetti.