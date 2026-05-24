Demirköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

MANİSA'da Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda su seviyesi son yağışların ardından yükseldi. 1 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

Gediz Ovası'ndaki tarım arazileri için önemli su kaynaklarından olan Demirköprü Barajı'nda, kış ve ilkbahar döneminde etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi önemli ölçüde arttı. Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 1 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip barajdaki doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtti. Özellikle geçen yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajdaki mevcut doluluk oranının, tarımsal sulama açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğu ifade edildi.

Demirköprü Barajı, Gediz Ovası başta olmak üzere Manisa ve çevresindeki geniş tarım arazilerinin sulanmasında kullanılıyor.

Doğan ÇİZMECİ / MANİSA,

