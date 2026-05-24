Haberler

Demirköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Salihli'deki Demirköprü Barajı'nda son yağışlarla su seviyesi yükseldi ve doluluk oranı yüzde 90'a çıktı. Baraj, Gediz Ovası'ndaki tarım arazileri için kritik önem taşıyor.

MANİSA'da Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda su seviyesi son yağışların ardından yükseldi. 1 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

Gediz Ovası'ndaki tarım arazileri için önemli su kaynaklarından olan Demirköprü Barajı'nda, kış ve ilkbahar döneminde etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi önemli ölçüde arttı. Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 1 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip barajdaki doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtti. Özellikle geçen yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajdaki mevcut doluluk oranının, tarımsal sulama açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğu ifade edildi.

Demirköprü Barajı, Gediz Ovası başta olmak üzere Manisa ve çevresindeki geniş tarım arazilerinin sulanmasında kullanılıyor.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Çok üzgünüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu

Ünlü teknik adamı reddettiler
Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü öldü
Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek gönderme
Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

İki yıl önce Real Madrid'le Barça'ya kafa tutuyorlardı: Küme düştüler
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi