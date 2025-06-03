Demirci Usta İbrahim Germi'den Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Uyarısı

Yarım asırlık demirci usta uyardı: "Bıçağınızı bulaşık makinesine atmayın, kurbanda sorun yaşarsınız"

SAMSUN - Samsun'un en eski aktif demircilerinden 75 yaşındaki İbrahim Germi, Kurban Bayramı öncesi bıçak, nacak ve baltaları bileyleyerek bayram hazırlığı yapan vatandaşlara hizmet veriyor. Germi, bulaşık makinesinde yıkanan bıçakların saplarının dağıldığını, ağızlarının bozulduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini vurguladı.

İlkadım ilçesindeki Demirciler Yokuşu'nda yarım asrı aşkın süredir mesleğini sürdüren İbrahim Germi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kesici aletleri kurbana hazırlıyor. Germi, son günlerin yoğunluğu öncesinde vatandaşları uyararak, "Bıçak bileme işini Arife Günü'ne bırakmayın, sonra yeni bıçak almak zorunda kalırsınız" dedi.

"Yanlış bilenen bıçak kurbanı kesmez"

İbrahim Germi, usta eli değmeden yapılan biley işlemlerinin bıçaklara zarar verdiğine dikkat çekerek, "Eskiden sadece ustalar bileme yapardı, şimdi herkes eline taş alıyor. Oysa yanlış bilenen bir bıçak kurbanı kesemez, eziyet olur. Bu işin ustalıkla yapılması lazım. Bu yıl bıçak bileme ücreti 30 TL, balta ve nacak 50 TL, ocakta işlem görenler ise 100 TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.

"Makinede yıkanan bıçak bir daha kullanılmaz hale geliyor"

Bıçaklarda en sık karşılaştığı sorunun, bulaşık makinesinde yıkanmaları olduğunu dile getiren Germi, "Makineye atılan bıçakların sapı çatlıyor, metal kısmı da deforme oluyor. O bıçak bir daha kurtarılmaz. Kaliteli yeni bıçaklar ise 150 liradan başlıyor, bin liraya kadar çıkabiliyor. Vatandaş genelde biletmeyi tercih ediyor ama doğru bakım yapılmazsa her yıl yeniden masraf çıkar" ifadelerini kullandı.

Germi, Kurban Bayramı öncesi iş yoğunluğunun Arife Günü zirveye ulaştığını belirterek, vatandaşların erkenden bıçaklarını hazırlatmalarını önerdi.