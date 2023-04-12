Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

İlçe merkezinde sağanak ve dolu etkili olurken yüksek kesimlerde ise yağış kendisini kar olarak gösteriyor.

Yer yer tipinin de etkili olduğu 1470 rakımlı Akçakertik, Sarıçayır ve Hışır mevkileri, kar sonrası beyaza büründü.

Bölgeye gelen bazı vatandaşların nisan ayında yağan karı görüntülemeye çalıştıkları görüldü.