Demirci Kirazı, Büyükşehir desteği ile zararlılardan korunacak

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Kanadı noktalı sirke sineği ile biyoteknik mücadele projesi kapsamında Demirci ilçesinde 1010 dekar alanda kullanılmak üzere 36 bin 704 şişe elma sirkesi dağıtımı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de yapılan dağıtım töreni ile birlikte 1319 üreticinin 3245 dekar kiraz bahçesinde kullanılmak üzere tedarik ettiği 100 bin şişe elma sirkesinin dağıtımını noktaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle kiraz üreticileri için hazırladığı 'Kanadı Noktalı Sirke Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesi' kapsamında Demirci ilçesine elma sirkeli pet şişe dağıtım töreni gerçekleştirdi. Demirci Otogarı'nda gerçekleşen törene Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayati İmrenlerli ve Nurullah Akgün, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Demirci Tarım Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya,Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, Demirci Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Proje kapsamında 1010 dekar alanda kullanılmak üzere 36 bin 704 adet elma sirkeli pet şişe üreticilere teslim edildi.

'Kırsalda Kalkınmayı Sağlamak İçin Çalışıyoruz'

Elma sirkesi dağıtım töreninde konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Üretimde devamlılığın sağlanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yılda aynı çalışmayı yapmıştık. Geçen yıl ki çalışmaların olumlu neticeler aldırdığı bildirilmişti. Bu doğrultuda sayıyı arttırdık. Bu çalışmaların tek bir amacı var. Kırsalda kalkınmayı sağlamak ve üreticilerimizin üretime devam etmesini sağlayabilmek, hayırlı uğurlu olsun. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun" dedi.

Başkan Selçuk'tan Başkan Ergün'e Teşekkür

Yaşadığımız bu salgın süreci tarımın ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Büyükşehir Belediyemizin bu konuya duyarlı oluşu, bu doğal mücadeleye karşı yol gösterici olması, örnek olması bizler için oldukça faydalı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bu konuya sahip çıkması önemli. Projeyi uygulayan ilgili ekiplerin emeğine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Muhtarlar Memnuniyetlerini Belirtti

Kargınışıklar Mahalle Muhtarı Osman Altun, "Geçen yıl aynı dağıtım yapıldı. Vatandaşlarımızla birlikte kiraza bunu uyguladık. Çok faydasını gördük. Bu yılda bu desteği bize sağladığı için Büyükşehir'imize ve Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Biz daha önce kurttan kirazlarımızı satamıyorduk. Bu sirkeyi taktıktan sonra kurttan kurtulduk. İnşallah devamı artarak gelir, çok teşekkür ediyorum".

Küçükkıran Mahalle Muhtarı Hikmet Akkaya, "Geçen sene dağıtılan sirkelerin çok faydasını gördük. Bu sene de sirke dağıtımını sürdürdüğü için Cengiz Başkanımıza teşekkür ederiz.

Teperik Muhtarı Ramazan Yıldız, "Sirke dağıtımında emeği geçenlere teşekkürler".

Gürçeşme Mahalle Muhtarı Mustafa Özden, "Büyükşehir Belediyesine ve Tarım İl Müdürlüğü'ne yapılan desteklerden dolayı teşekkür ederim."

Çandır Mahalle Muhtarı Mehmet Kökkaya, "Kırsaldaki üreticiler için yapılan bu dağıtımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederim. Köylümüz adına minnettarım. İnşallah bu çalışmaların devamının gelmesini temenni ediyorum."

Iklıkçı Mahalle Muhtarı Şevket Özalp, "Geçen yılda bu destekten faydalandık. Çok faydasını gördük. Kirazların tam olgunlaşma zamanında bunu uygulamıştık. Bu senede yapılan dağıtımlar için teşekkür ederiz".

100 Bin Şişe Sirkenin Dağıtımı Tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de düzenlediği elma sirkesi dağıtım töreni ile 100 bin şişe sirkenin dağıtımını tamamladı. Proje kapsamında 9 ilçede 1319 üreticiye ait 3245 dekar kiraz bahçesinde kanadı noktalı sirke sineği ile ilaçsız biyoteknik mücadele yapılmış olacak. Çoğunlukla ihracata yönelik kiraz üretimi yapılan bölgelerimizde üreticilere ve pestisit kullanılmadığı için ürünlerimizin ihracat değerine önemli katkı sağlayacak.

Bültenler / Güncel