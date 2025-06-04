Demirci Kadınları, Topladıkları Papatyaları Kurutup Satıyor

Demirci Kadınları, Topladıkları Papatyaları Kurutup Satıyor
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Manisa'nın Demirci ilçesinde kadınlar, bölgede yetişen kır papatyalarını topluyor ve kurutuyor. Bu süreç, hem gelir kapısı sağlıyor hem de tarım faaliyetlerine katkıda bulunuyor. Papatyalar, 260 liradan tüccarlara satılıyor.

Demircili kadınların topladığı papatyalar kurutularak satılıyor

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinin tertemiz doğasında yetişen kır papatyaları kadınlar tarafından toplanarak kurutulduktan sonra satılıyor. Özellikle ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan papatyalar ilçe kadınlarına gelir kapısı sağlıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde özellikle bahar aylarında açan papatyalar yörede yaşayan kadınlar tarafında her yıl toplanıyor. İlçe'ye bağlı Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde kadınlar sabahın erken saatlerinde yaylalara çıkarak papatya hasadı yapıyorlar. Elek mahallesinde de kadınlar mahalle muhtarının traktörü ile kır papatyalarını toplamaya yöresel türküleri seslendirerek gidiyorlar. Mayıs ayı sonunda açmaya başlayan kır papatyalarının hasadı haziran ayı sonuna kadar devam ediyor.

Öğle saatlerine kadar papatyaları toplayan kadınlar evlerinin balkonlarına kuruması için güneşe seriyorlar.

Kurutulan papatyalar meşrubatta ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 260 liradan satılıyor.

Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Kireşçi yaptığı açıklamada " Mayıs ayında papatya topluyor. İhtiyacımız kadarını çayını yapmak üzere ayırırız. Kalanını kurutup satarız. Papatyaları başlarından koparıp gövdesini bırakırız ki seneye daha çok olsun diye. Mahallemizdeki kadınlarla birlikte geliriz. Yılda 5 kiloya yakın toplayıp satıyorum. Geçen yıl kilosu 100 liraydı, bu yıl ise 260 liradan satılıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURULLAH ÇETİNTAŞ - Güncel
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