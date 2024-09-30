Demirci Güveli Barajı 2025 Yaz Sulama Sezonunda Faaliyete Geçiyor

Demirci Güveli Barajı'ndan, 2025 yaz sulama sezonundan itibaren tarlalara su verileceği bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajın 690 bin metreküp depolama hacmine sahip olduğunu belirtti.

Barajda 2022'den beri su tutulduğunu kaydeden Balta, sulama şebekesiyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini, 7 bin 400 metrelik borunun döşendiğini, 200 metrelik bir çalışma kaldığını ifade etti.

Yıl başına kadar projeyi tamamlamak istediklerini aktaran Balta, barajdan 2025 yaz sulama sezonundan itibaren tarlalara su verileceğini duyurdu.

Balta, şunları kaydetti:

"Güveli Barajımız Demirci'de yaklaşık bin dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak. Projemiz sayesinde bölgedeki sulama maliyetleri düşecek. Yer altı suyu kullanımı azalacak. Bölge üreticisi 2024 yılı rakamlarıyla yılda 8,5 milyon lira ek gelire kavuşacak."