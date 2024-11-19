Demirci Devlet Hastanesi'nde Oğuzhan Gök'ün adı verildi
Demirci Devlet Hastanesi'ndeki yeni giriş holü, trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru Oğuzhan Gök'ün adıyla anılacak. Gök'ün mesai arkadaşları, giriş holünün inşaat malzeme desteğini sağladı.
Demirci Devlet Hastanesi girişine yaptırılan hole trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru Oğuzhan Gök'ün adı verildi.
Demirci Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta girişlerini kolaylaştırmak ve sağlık personellerinin soğuktan etkilenmemelerini sağlamak üzere Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki iş yurtları inşaat kolunda giriş holü imal edildi.
Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki giriş holüne mayıs ayında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli personel Oğuzhan Gök'ün adı verildi.
İnşaatın malzeme desteğinin ise Gök'ün mesai arkadaşları tarafından karşılandığı belirtildi.