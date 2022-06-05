Demirci'de yoldaki kar direklerini çaldıkları şüphesiyle 2 kişi yakalandı - Haberler

Demirci'de yoldaki kar direklerini çaldıkları şüphesiyle 2 kişi yakalandı Manisa'nın Demirci ilçesinde karayollarındaki kar direklerini çaldıkları suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Demirci ilçesinde karayollarındaki kar direklerini çaldıkları suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirci - Simav karayolunda karayollarına ait işaret demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışma sonucu demirlerin yüklü olduğu kamyonet ile araçtaki İ.K. (47) ve Y.K'yı (43) yakaladı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor AA / Nurullah Kalay - Güncel Hisarcık Demirci Manisa Güncel Haberler

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