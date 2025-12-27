Haberler

Demirci'de Kar Yağışı: Yaylalar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde güzel manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar karla kaplanan alanlarda yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafları çekti. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için tedbirler aldı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla birlikte ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağış başladı. Yağışla birlikte ilçenin yaylaları ve dağlık alanları beyaz örtüyle kaplandı. Yılın ilk karıyla birlikte güzel görüntüler oluştu. Kar yağışı, Demirci'nin Sarıçayır Kamp Merkezi, Türkmen Tepe mevkisi ile 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde de etkisini gösterdi. Yağışla birlikte bölgede oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, aileleriyle birlikte Sarıçayır mevkisine çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.Öte yandan kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda tedbir aldı. Olası kar yağışına karşı küreme ve tuzlama araçlarının hazır bekletildiği, ekiplerin bölgede kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.Yetkililer, özellikle yüksek kesimlere çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları, zincirsiz yola çıkmamaları ve hava şartlarını yakından takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

