Demirci'de Yılın Ahisi Ragıp Sarsılmazer Seçildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Ahilik ve Ahilik Kültürü programında 34 yıllık kahvehaneci Ragıp Sarsılmazer, "Yılın Ahisi" seçildi.

Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler ve vefat eden sanatkarlar için Kuran-ı Kerim ve dua okundu.

Ahi Evran ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Ahi Evran tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı.

Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara'nın birer konuşma yaptığı törende esnaf odaları tarafından belirlenen genç girişimcilere, kadın girişimcilere ve mesleğinde 25 yılını tamamlamış esnaf ve ustalara teşekkür belgeleri verildi.

İlçede 1990 yılından bugüne kahvehanecilik yapan 69 yaşındaki Ragıp Sarılmaz yılın ahisi seçildi.

Ahi Ragıp Sarsılmazer'in ahilik belgesi ve plaketi Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Kara tarafından verildi.