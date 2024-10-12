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Demirci'de Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi Açılıyor

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Manisa'nın Demirci ilçesinde, 1200 rakımlı Sarıçayır kampta 9 bungalov evi ve kır lokantası hizmete sunuluyor. Farklı doğa sporları için alanlar, oyun parkları ve piknik alanlarıyla zenginleştirilen kamp, doğa severlere hitap edecek.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi yapımında son gelindi.

Demirci Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle 1200 rakımlı Sarıçayır kamp alanına 9 bungalov evi ve kır lokantası yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

Farklı doğa sporlarının yapılabileceği alanda 2 oyun parkı, mescit, macera ve oryantiring parkuru ile piknik alanları da yer alıyor.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere Sarıçayır'da çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Kara, bungalovların iç döşemesinin yapıldığını anlatarak, "Bu bölgede doğayı seven herkesin konaklayabileceği güzel bir yer hazırladık. Sarıçayır'daki bungalov evlerimiz kiralama usulü olacak. 9 bungalov evimizin biri engelli vatandaşlarımız için olacak. Kır lokantamızda kahvaltının yanı sıra yöresel yemeklerimizle de hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

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