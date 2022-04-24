Demirci'de ramazana özel eğlence programları düzenleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirci'de ramazana özel eğlence programları düzenleniyor

AA - Nurullah Kalay - Güncel
 - Güncelleme:
Demirci'de ramazana özel eğlence programları düzenleniyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde eğlence programları düzenleniyor.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde eğlence programları düzenleniyor.

Belediyenin düzenlediği programlarda meddah gösterisi, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, orta oyunu, sihirbaz, cüce şov ve Aşuk ile Maşuk gibi gösteriler yer alıyor.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlandı. Belediye Başkanı Selami Selçuk, çocuklara bayrak, balon ve hediyeler verdi.

Ramazan ayı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik programlar düzenlediklerini kaydeden Selçuk, "Eski ramazan geleneklerini yaşatmaya gayret ederken, 23 Nisan haftasında da geleceğimiz olan çocuklarımız için güzel programlar düzenledik." ifadelerini kullandı.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

23 Nisan, Ramazan, Demirci, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title