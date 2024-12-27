Demirci'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Secaattin Mahallesi Atıf Akın Caddesi'nde Nusrel Cankazak'a ait park halindeki 45 PT 921 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobilde hasar oluştu.