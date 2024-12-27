Demirci'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Manisa'nın Demirci ilçesinde park halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, otomobilde hasara yol açtı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Secaattin Mahallesi Atıf Akın Caddesi'nde Nusrel Cankazak'a ait park halindeki 45 PT 921 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel