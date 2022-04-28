Demirci'de kır lokantası ve macera parkı yapımına başlandı

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesindeki Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Alanına kır lokantası ve macera parkı yapılıyor.

Demirci Belediyesince hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında teraslı kır lokantasının temeli atıldı, macera parkının da kurulumuna başlandı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçeyi spor ve doğa turizminde öncü bir merkez haline getirmek adına çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Selçuk, "Bu kapsamda yaz aylarında sporcuların, karavancıların ve off-road tutkunlarının kamp yaptığı alanın daha gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sarıçayır kamp alanında hizmet vermek üzere kır lokantası, diğer yandan çocuklar ve gençler içinde macera parkı kurulumuna başladık. Kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. Sarıçayır kamp alanına ayrıca uzun süreli konaklamalar içinde bungalov evleri yapacağız " dedi.