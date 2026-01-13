Haberler

Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. 1470 rakımlı alanlar karla kaplandı ve çam ormanları ile yolların oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi. Yetkililer sürücüleri buzlanma riski konusunda uyarıyor.

Bölgede etkili olan yağışın ardından 1470 rakımlı Akçakertik ile Başalan ve Büyük Yayla mevkileri karla kaplandı.

Bölgede etkili olan yağışın ardından 1470 rakımlı Akçakertik ile Başalan ve Büyük Yayla mevkileri karla kaplandı.

Karla kaplanan çam ormanları ve kıvrılarak uzanan yolların oluşturduğu güzel manzara dron ile görüntülendi.

Yetkililer, Demirci-Simav kara yolunu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
