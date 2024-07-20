Üye Girişi
Haberler

Demirci'de İmece Usulü Buğday ve Arpa Hasadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğday ve arpa üreticileri, imece yöntemiyle ürünlerini orak ve tırpanla hasat ediyor. İlçenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan arpa ve buğday yetiştiriciliğinde havaların ısınmasıyla harman dönemi de başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğday ve arpa üreticileri, imece yöntemiyle ürünlerini orak ve tırpanla hasat ediyor.

İlçenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan arpa ve buğday yetiştiriciliğinde havaların ısınmasıyla harman dönemi de başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, tırpan ve oraklarını biledikten sonra eğimli yapısı nedeniyle biçerdöver kullanamadıkları arazilerine giriyor. Haftalar süren hasat döneminde imece usulü çalışan üreticiler, birlikte ekin biçiyor.

Daha sonra traktörlerin römorkunda toplanan ekinler, tarlanın ortasına biriktirildikten sonra patoz makinesinden geçiriliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya AA muhabirine, arazilerin engebeli yapısı nedeniyle makineli tarım yapamadıklarını dile getirdi.

Karakaya, "İlçemizde eski geleneksel yöntem olan kosa (uzun saplı orak) ile arpa ve buğday biçme çalışmaları hala sürdürülüyor. İlçemizde 70 bin dekar alanda yılda 17 bin ton buğday üretimi yapılırken 30 bin dekarda yılda 7 bin ton arpa üretim yapılıyor." diye konuştu.

Ören Mahallesi'nde 10 dönüm buğday tarlası olan Aziz Bilgin, AA muhabirine, yaklaşık 50 yıldır bu işle uğraştığını ve tarlada akrabaları ile komşularıyla tırpanla hasada başladıklarını belirtti.

İşlerinin zor olduğunu ama el birliğiyle bunu çözdüklerini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Benim tarlamdan bittikten sonra bana yardıma gelen köylülerimin tarlasına yardıma gidiyorum. Yıllardır yöremizde buğday ve arpa hasatları imece usulüyle yapılır. Harmanda çalışmak zor ama bereketli işler. Buğdayı çıkardıktan sonra bir miktarını un yaptırıyoruz. Geriye kalan buğdayları da un fabrikalarına satıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Demirci Manisa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title