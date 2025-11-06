Haberler

Demirci'de Dolaşan Para Koleksiyonu

Manisa'nın Demirci ilçesinde fotoğrafçı Ali Özkahraman, 50 farklı ülkenin paralarından oluşan koleksiyonunu iş yerinde sergiliyor. Koleksiyona olan ilgi özellikle çocuklardan geliyor.

Babasından devraldığı fotoğrafçılık mesleğini Demirci'de sürdüren Ali Özkahraman'ın, 50 farklı ülkenin paralarından oluşturduğu koleksiyonunu ilgi çekiyor. Özkahraman lise yıllarında para koleksiyonu merakıyla biriktirmeye başladığı banknot ve madeni paraları iş yerinde sergiliyor. 50 farklı ülkenin paralarından koleksiyon oluşturan Özkahraman, "Başlangıçta tam anlamıyla koleksiyon yapmak gibi bir amacım yoktu. Eski yıllarda berberlerde, terzilerde masa altlarında gördüğüm paralardan ilham aldım. Zamanla çevremdekiler de koleksiyona katkı vermeye başladı. Gelen müşteriler, 'Bu parayı bana babam harçlık olarak verirdi' diyerek eski günleri hatırlıyorlar. Koleksiyonumda Türk paraları ağırlıklı ama Filipinler, Polonya, Yugoslavya, Türkmenistan, İran, Avusturya ve Libya gibi ülkelerin paraları da var. Özellikle az basılan demir paralar daha değerli. Koleksiyonuma ilgisi en fazla olanlar da çocuklar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ali Özkahraman, Demirci'nin tarihine ilişkin fotoğraflardan oluşan 'Demirci Cumhuriyeti' ile 1930'lu yıllara ait fotoğrafların yer aldığı 'Demirci'nin O Anları' adlı 2 kitabı olduğunu da belirterek, "Nostalji fotoğrafçılığı da yapıyorum. Demirci'nin eski insanlarını ve mekanlarını kitaplaştırdım. İki eserim var, içinde bine yakın Demirci'ye ait görsel bulunuyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: İpek KALAY/DEMİRCİ, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
