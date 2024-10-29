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Demirci'de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

Demirci'de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi
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Manisa'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı.

Çereşe Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, şarkılar ve marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara da katıldı.

Daha sonra Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Demirci Güncel manisa

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