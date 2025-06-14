Demirci'de Coğrafi İşaretli Kiraz Hasadı Başladı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaret tescilli kiraz hasadı, sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarda kadın toplayıcılar tarafından gerçekleştiriliyor. Kirazlar, yurt içi ve yurt dışında satışa sunulmak üzere kasalara ayrılıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Demirci kirazının hasadına başlandı.

İlçede üreticiler sabah erken saatlerde gittikleri bahçelerde, öğleye kadar kiraz hasadı yapıyor.

Çoğunluğu kadın olan kiraz toplayıcıları, meyveleri büyüklüğüne göre ayırarak kasalara koyuyor. İlçeye gelen firmalar tarafından sayın alınan kirazlar, yurt içi ve yurt dışında piyasaya sunuluyor.

Bölgede 20 yıldır kiraz yetiştiren Levent Erbak, 15 dönümlük arazisinde 450 kiraz ağacı olduğunu belirterek, "Bu yıl 3 ton ve üzeri hasat bekliyoruz. Fiyat olarak memnunuz." dedi.

Emine Sönmez ise sabah erken saatlerde başlayan hasadın havanın ısındığı öğle saatlerine kadar sürdüğünü ifade ederek, kiraz toplamanın zorluğunu anlattı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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