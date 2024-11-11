Demirci'de Çıkan Yangın 2 Hektarlık Tarım Arazisini Zarar Gördürdü
Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Manisa'nın Demirci ilçesindeki yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.
Kerpiçlik Mahallesi Kapaklı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ve Demirci İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürdü.
Yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.