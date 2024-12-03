Demirci'de Bulunan Para Sahibine Ulaştırıldı
Manisa'nın Demirci ilçesinde pazar yerinde bulunan para, 75 yaşındaki Cemalettin Bozkurt'un oğluna teslim edildi. Para, Bozkurt'un alışveriş sırasında unuttuğu çantadan çıktı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde pazar yerinde bulunan para, sahibine ulaştırıldı.
Demirci pazar yerinde içinde para olan çanta bulan vatandaş, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
Kırsal Sağnıç Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Cemalettin Bozkurt'un bankadan emekli maaşını çektiği, alışveriş sırasında parasının bulunduğu çantayı unuttuğu belirlendi.
Para, Bozkurt'un mahalleye dönmesi nedeniyle oğlu Eşref Bozkurt'a teslim edildi.