Demirci'de 6 yılda 1830 kilogram atık pil toplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirci'de 6 yılda 1830 kilogram atık pil toplandı

AA - Nurullah Kalay - Güncel
 - Güncelleme:
Demirci'de 6 yılda 1830 kilogram atık pil toplandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kampanya ile 6 yılda 1830 kilogram atık pil, toplandı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kampanya ile 6 yılda 1830 kilogram atık pil, toplandı.

Demirci Belediyesi tarafından "Doğanın pili bitmesin" sloganıyla düzenlenen kampanya ilgi gördü.

Çeşitli noktalara konulan atık pil toplama kutularına 6 yılda 1830 kilogram atık pil bırakıldı.

Atık piller, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince paketlenerek "Atık Pil toplama Merkezine gönderildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, duyarlılıkları dolayısıyla Demircililere teşekkür etti.

Selçuk, "Zabıta ekiplerimiz okullarımızla koordineli bir şekilde çalışarak atık pilleri topluyorlar. Belediyemiz olarak atık pillerin doğamıza zarar vermemesi adına kampanyayı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

Demirci, Selçuk, Zabıta, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title