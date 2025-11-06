Haberler

Demirci'de 50 Ülkeye Ait Para Koleksiyonu Sergileniyor

Demirci'de 50 Ülkeye Ait Para Koleksiyonu Sergileniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde fotoğrafçı Ali Özkahraman, 50 farklı ülkenin paralarından oluşan koleksiyonunu iş yerinde sergileyerek nostalji yaratan bir etkinlik düzenliyor. Özkahraman, para koleksiyonuna lise yıllarında merak sarmış ve pek çok eski parayı bir araya getirmiş.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde fotoğrafçı Ali Özkahraman (63), 50 farklı ülkenin paralarından oluşturduğu koleksiyonu iş yerinde sergiliyor.

Babasından devraldığı fotoğrafçılık mesleğini Demirci'de sürdüren Ali Özkahraman'ın, 50 farklı ülkenin paralarından oluşturduğu koleksiyonunu ilgi çekiyor. Özkahraman lise yıllarında para koleksiyonu merakıyla biriktirmeye başladığı banknot ve madeni paraları iş yerinde sergiliyor. 50 farklı ülkenin paralarından koleksiyon oluşturan Özkahraman, "Başlangıçta tam anlamıyla koleksiyon yapmak gibi bir amacım yoktu. Eski yıllarda berberlerde, terzilerde masa altlarında gördüğüm paralardan ilham aldım. Zamanla çevremdekiler de koleksiyona katkı vermeye başladı. Gelen müşteriler, 'Bu parayı bana babam harçlık olarak verirdi' diyerek eski günleri hatırlıyorlar. Koleksiyonumda Türk paraları ağırlıklı ama Filipinler, Polonya, Yugoslavya, Türkmenistan, İran, Avusturya ve Libya gibi ülkelerin paraları da var. Özellikle az basılan demir paralar daha değerli. Koleksiyonuma ilgisi en fazla olanlar da çocuklar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ali Özkahraman, Demirci'nin tarihine ilişkin fotoğraflardan oluşan 'Demirci Cumhuriyeti' ile 1930'lu yıllara ait fotoğrafların yer aldığı 'Demirci'nin O Anları' adlı 2 kitabı olduğunu da belirterek, "Nostalji fotoğrafçılığı da yapıyorum. Demirci'nin eski insanlarını ve mekanlarını kitaplaştırdım. İki eserim var, içinde bine yakın Demirci'ye ait görsel bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.