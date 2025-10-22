Demirci Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Belediye meclis salonundaki eğitimde uzmanlar tarafından boğulma, yangın, doğal afetler, trafik kazaları, zehirlenmeler ve yaralanmalar gibi durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Katılımcılar, uygulamalı etkinliklerle temel ilk yardım becerilerini geliştirdi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilk yardım bilgisinin toplumun her kesimi için önemli olduğunu ifade ederek, "Bu bilinç sayesinde acil durumlarda bir hayat kurtarılabilir. Amacımız personelimizin yaşanabilecek kaza ve olaylarda sağlık görevlilerine yardımcı olabilmelerini sağlamak." dedi.