Demirci Akıncıları Futbol Turnuvası başladı - Haberler

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Demirci Akıncıları Futbol Turnuvası başladı

AA - Nurullah Kalay - Güncel
Demirci Akıncıları Futbol Turnuvası başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 21 takımın katılımıyla Demirci Akıncıları Futbol Turnuvası başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 21 takımın katılımıyla Demirci Akıncıları Futbol Turnuvası başladı.

Demirci Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen turnuvada resmi kurum çalışanları ve esnafın oluşturduğu takımlar Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'nda sahaya çıktı.

Demirci Akıncıları Futbol Turnuvası hakemliğini ise ilçedeki lisanslı sporcular ve beden eğitimi öğretmenleri üstlendi.

Turnuvaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçedeki gençleri sporla buluşturmak istediklerini kaydetti.

İlçede futsal ve tenis turnuvaları yaptıklarını hatırlatan Selçuk, "Şimdi de 1 ay sürecek futbol turnuvasına başladık. Turnuvamıza isim olarak milli mücadelede düşmana karşı amansız mücadele veren Demirci Akıncıları ismini verdik." dedi.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

Hisarcık, Demirci, Manisa, Futbol, Güncel, Haberler

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