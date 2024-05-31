Demirci Akıncıları 4-6 yaş Kur'an Kursu yıl sonu programı düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Akıncıları 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun yıl sonu programı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan İlçe Müftü Vekili Ömer Faruk Ekici, dini eğitimin yanında çocuklara akıl zeka oyunları ve farklı etkinliklerle de destek olduklarını, 12 öğretmenle yaklaşık 100 öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti.

Kursiyerlerden Mustafa Kerem Uslu ve Sümeyra Nil Demir'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından drama ve semazen gösterileri sergilendi.

Etkinlik öğrencilere bitirme belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Kaymakam Adem Kaya ve eşi Halide Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya, kurum müdürleri ve aileler katıldı.