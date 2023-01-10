'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında açılan ikinci davada tutuklu 8 sanık tahliye edildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik yapılan 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında açılan 8'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada, aralarında Fenerbahçeli eski yönetici...

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik yapılan 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında açılan 8'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada, aralarında Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü ile örgüt lideri olmakla suçlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık tahliye edildi. Bu dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada önce aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 17 kişi, daha sonra aralarında Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 46 kişi, son olarak da 136 kişinin bulunduğu Melih Karabacak grubu hakkında 'suç örgütü kurmak' ve 'suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçlarından dava açtı.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Hulusi Belgü, Hüseyin Eryılmaz, Muzaffer İzgi, İhsan Göymen, İsmail Eryılmaz, Mustafa Kırsal, Ahmet Kurtuluş ve Yılmaz Altunbulak'ın tahliyesine karar verdi. Bazı tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.