"Demir Yumruk" Operasyonunda 29 Tutuklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik yapılan “Demir Yumruk” operasyonu kapsamında 29 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında 29 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında 29 kişinin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, "suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suç örgütünün faaliyetleri kapsamında kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından üç ayrı suç örgütünün varlığı tespit edildi. Liderliğini E.E.'nin yaptığı suç örgütünde yer alan şüpheliler, 4 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 5 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Liderliğini H.E'nin yaptığı suç örgütünde yer alan şüpheliler ise 6 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken; 10 şüpheli tutuklandı, 24 şüpheli adli kontrole serbest kaldı. Liderliğini M.K'nın yaptığı suç örgütünde yer alan şüpheliler de 7 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 14 şüpheli hakkında tutuklama, 61 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Savcılık üç örgüt hakkında da soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. ANKA / Güncel Ankara Başsavcılığı Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 'Demir Yumruk' Operasyonunda 29 Tutuklama - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.