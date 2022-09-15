Demir yolu işçilerinin grev hazırlığında olduğu ABD'de uzun mesafe seferler iptal edildi Güncel Haberler Demir yolu işçilerinin 16 Eylül Cuma günü greve gitmeye hazırlandığı ABD'de ülkenin en büyük demir yolu işletmecisi Amtrak, yarından itibaren uzun mesafe seferlerinin çoğunu iptal edeceğini bildirdi. Demir yolu işçilerinin 16 Eylül Cuma günü greve gitmeye hazırlandığı ABD'de ülkenin en büyük demir yolu işletmecisi Amtrak, yarından itibaren uzun mesafe seferlerinin çoğunu iptal edeceğini bildirdi. Güncel Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol Tam Gemi Şok Denemeleri Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Demir yolu işçilerinin grev hazırlığında olduğu ABD'de uzun mesafe seferler iptal edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.