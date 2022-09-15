Demir yolu işçilerinin grev hazırlığında olduğu ABD'de uzun mesafe seferler iptal edildi
Güncel Haberler
Demir yolu işçilerinin 16 Eylül Cuma günü greve gitmeye hazırlandığı ABD'de ülkenin en büyük demir yolu işletmecisi Amtrak, yarından itibaren uzun mesafe seferlerinin çoğunu iptal edeceğini bildirdi.
Demir yolu işçilerinin 16 Eylül Cuma günü greve gitmeye hazırlandığı ABD'de ülkenin en büyük demir yolu işletmecisi Amtrak, yarından itibaren uzun mesafe seferlerinin çoğunu iptal edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel