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Türkiye'de Demir Yolu Yolcu Sayısı 8 Ayda 177 Milyona Ulaştı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılının ocak-ağustos döneminde demir yolu taşımacılığında yolcu sayısının 177 milyona ulaştığını açıkladı. Bu dönemde özellikle Marmaray, Yüksek Hızlı Tren ve Başkentray gibi sistemlerle büyükşehirlerdeki trafik sorunlarına çözüm sağlanırken, demir yolu ulaşımına olan talebin her geçen gün arttığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenleri 8 ayda 177 milyon yolcunun kullandığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yılın 8 aylık dönemine ilişkin demir yolu yolcu istatistiklerini açıkladı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen YHT, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenlerini ağustosta 20 milyon 667 bin 44 kişinin kullandığını belirten Uraloğlu, ocak-ağustos döneminde taşınan yolcu sayısının ise Türkiye nüfusunun iki katına ulaştığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenleri 8 ayda 177 milyon kişi kullandı. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda uyguladığımız demir yolu yatırımları ve politikaları sayesinde vatandaşlarımızın demir yoluna olan ilgisi her geçen gün arttı. Seyahat konforunu artırarak hızlı ve güvenli taşımacılığı tesis ettik. Bu sayede vatandaşlarımızın demir yoluna daha çok rağbet göstermesine vesile olduk." değerlendirmesini yaptı.

Marmaray ile 143 milyon 692 bin yolcu seyahat etti

Uraloğlu, kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözdüklerine işaret ederek, mega kent İstanbul'un yolcu yükünü omuzlayan Marmaray'ı söz konusu dönemde 143 milyon 692 bin 146 kişinin kullandığını bildirdi. Hattın İstanbul şehir içi trafiğini rahatlatmadaki en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Marmaray sadece ağustosta 16 milyon 679 bin 354 yolcumuza hizmet verdi. İstanbul'daki diğer iki kent içi raylı sistem hattımız olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Halkalı-Bahçeşehir Hattı'nı ise ocak-ağustos döneminde 1 milyon 896 bin 219 vatandaşımız kullandı." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, Ankara'nın merkezinden geçerek şehrin doğu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray'ı Bakanlık olarak şehre kazandırdıklarını anımsatarak, bu sayede başkentin de şehir içi trafiğine önemli ölçüde nefes aldırdıklarını kaydetti. Başkentray'ın toplu taşıma sistemlerine ve YHT ile entegre hizmet verdiğine dikkati çeken Uraloğlu, başkentlilerin Başkentray'ı tercih etmeye devam ettiğini, ağustosta 1 milyon 650 bin 34, 8 ayda ise toplam 15 milyon 456 bin 609 kişinin bu sistemi kullandığını bildirdi.

Demir yolu ulaşımına talep her geçen gün artıyor

Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu ulaşımına talebin her geçen gün arttığını belirterek, özellikle YHT, bölgesel ve ana hat tren seferlerine ilginin zirve yaptığını vurguladı.

Ağustosta ana hat ve bölgesel trenleri 942 bin, YHT'leri 1 milyon 107 bin 339 kişinin kullandığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılının 8 ayında ana hat ve bölgesel trenlerimizle 7 milyon 701 bin 36 kişi seyahat etti. YHT'de ise bu rakam 8 milyon 296 bin 248 olarak gerçekleşti. Demir yolu ulaşımının güvenli, hızlı ve konforlu olması yolcular tarafından tercih sebebi. YHT hatlarımızda, ana hat ve bölgesel tren seferlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalara devam ediyoruz. Demir yolu ulaşımındaki bu gelişmeler sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu taşımacılık hedeflerine de katkı sağlıyor. Demir yoluna olan rağbeti artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Marmaray Türkiye Güncel trafik ankara

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