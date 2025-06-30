Demir Sandalyeler Arasında Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bacağı demir sandalyelerin arasında sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçede ailesi ile PTT'ye gelen çocuk ailesinin işlerini beklediği sırada bekleme sandalyelerinin arasına ayağını soktu.

Bir müddet ayağını bulunduğu yerden kendi imkanları ve çalışanların yardımıyla çıkaramayan çocuğun ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hidrolik kurtarma makinesiyle küçük demir sandalyeyi ayırarak, küçük çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı.