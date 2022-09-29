'Demir Pençe' Tugayında sancak töreni

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Korgeneral Refik Kurttekin Kışlası'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 8. Hudut Alay Komutanlığı'na sancak verdi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 8. Hudut Alay Komutanlığına sancak verme töreni ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Osman Bilgin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Cizre'deki Korgeneral Refik Kurttekin Kışlasına geçti.

"Demir Pençe" Tugayı olarak bilinen 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı, 8. Hudut Alay Komutanlığının sancak verme töreni Bakan Akar'ın tören alanındaki yerini almasıyla başladı.

Akar'ın alana gelişinde "hudut kartallarını" selamlamasının ardından sancak kıtası, sancağı tören platformuna getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende ilk olarak 8'inci Hudut Alay Komutanlığının tarihçesi okundu ardından Alay Komutanı Albay Bülent Barış Sarp'ın biyografisi arz edildi.

Sancağın bulunduğu platforma gelen Milli Savunma Bakanı Akar, "Albay Sarp, size ve 8'inci Hudut Alay Komutanlığının mensuplarına, kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak, yüce Türk milletinin alayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak, Türk silahlı kuvvetlerinin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca, dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna nice şehitler vermiştir. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi, sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti, Sayın Cumhurbaşkanımız adına Milli Savunma Bakanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Akar, sancağı öperek Albay Sarp'a teslim etti. Albay Sarp'ın öperek sancağı teslim almasının ardından tören Bakan Akar'ın "sancak ilk teslim tutanağı"nı onaylamasının ardından sona erdi. - ŞIRNAK