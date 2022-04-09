DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Haberler

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DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZİNCAN'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.

Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi'ndeki KYK Kız Yurdunun bahçesindeki demir parmaklıklardan geçmek isteyen sokak köpeği sıkıştı. Beyaz iri bir köpeğin parmaklıklara sıkıştığını gören vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri önce köpeği sakinleştirdi. Demir parmaklıkları kesen ekipler, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek yapılan sağlık kontrolün ardından doğal ortamına bırakıldı. Köpeğin kurtarılma anını öğrenciler ve yurt görevlilerde cep telefonu ile kaydetti.(DHA)

DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN SOKAK KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzincan, İtfaiye, Köpek, Güncel, Haberler

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