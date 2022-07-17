Demir mazgalının çalındığı havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı NEVŞEHİR'de, oturdukları binanın havalandırma boşluğuna düşen yabancı uyruklu 5 yaşındaki B.M., yaralandı. NEVŞEHİR'de, oturdukları binanın havalandırma boşluğuna düşen yabancı uyruklu 5 yaşındaki B.M., yaralandı. Havalandırma boşluğunun üzerinde bulunan demir mazgalın bir süre önce çalındığı öğrenildi. Olay, saat 16.00 sıralarında 350 Evler Mahallesi Sağlık Sokakta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu B.M., yaşadıkları binanın havalandırma boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğu düştüğü 3 metrelik çukurdan çıkardı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan havalandırma boşluğunun üzerinde bulunan demir mazgalın bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel Nevşehir Güncel Haberler

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